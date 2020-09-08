اعترفت مديرة التربية في البليدة غنيمة آيت براهيم ، أن 13 من العاملين بقطاع التربية بالولاية ،منهم اساتذة، غيبتهم جائحة فيروس كوفيد 19 ، منذ تفشي الوباء في مطلع السنة الجارية، و أن أرقاما أخرى تعرضت للإصابة بأعراض المرض الفيروسي.

و جدير الإشارة إليه، أن إطارات تم تكليفها للإشراف و تأطير امتحان شهادة التعليم المتوسط ، أصيبوا عشية الامتحان بالفيروس، و قبلهم إطارات مسؤولة كذلك، وصلت حتى إلى ديوان مديرية التربية ، منهم من شفي ، و منهم من لا يزال يخضع للعلاج.