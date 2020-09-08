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كورونا : 285 حالة جديدة

البليدة : 13 إطارا بقطاع التربية غيبتهم " كورنا "

مجتمع
8 سبتمبر 2020 () - ب.رحيم
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اعترفت مديرة التربية في البليدة غنيمة آيت براهيم ، أن 13 من العاملين بقطاع التربية بالولاية ،منهم اساتذة، غيبتهم جائحة فيروس كوفيد 19 ، منذ تفشي الوباء في مطلع السنة الجارية، و أن أرقاما أخرى تعرضت للإصابة بأعراض المرض الفيروسي. 

و جدير الإشارة إليه، أن إطارات تم تكليفها للإشراف و تأطير امتحان شهادة التعليم المتوسط ، أصيبوا عشية الامتحان بالفيروس، و قبلهم إطارات مسؤولة كذلك، وصلت حتى إلى ديوان مديرية التربية ، منهم من شفي ، و منهم من لا يزال يخضع للعلاج.

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كورونا

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