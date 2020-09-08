لقي اليوم شاب بالغ من العمر 27 سنة ورب أسرة من بلدية الرقيبة بالوادي حتفه اختناقا تحت الرمال في بئر فلاحي بمنطقة تيلوفة الفلاحية إثر انهياره عليه خلال عملية الحفر.

وقد تدخلت وحدة الرقيبة للحماية المدنية بدعم من وحدة قمار بصعوبة بسبب استحالة دخول الآليات لكثرة الكثبان الرملية وعند الوصول الى عين المكان نزل المنقذ بقارورة الاكسجين اين تبين ان الضحية بقي لمدة معتبرة تحت الرمل حيث كانت عملية الحفر عليه بالايدي واخراج الرمل بالدلاء من البئر الذي كان قطره 1 متر وعمقه حوالي 12 مترا.

وبعد 3 ساعات من الحفر المتواصل تمكن أعوان الحماية بمساعدة مواطنين من استخراج الضحية إلى مستشفى الرقيبة، ومنه إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بن عمر الجيلالي بعاصمة الولاية.