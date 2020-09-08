كورونا توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 285 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر و 9 وفيات، كما تماثل 198 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الأربعاء لجنة متابعة و تحري الفيروس.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر 5.039 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 44
البليدة : 3.693 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 27
وهران :.3.671 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 12
سطيف :2.049 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 9
باتنة :1.656 مؤكدة
حالة جديدة : 17
بجاية : 1.625 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 31
قسنطينة :1.558 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
تيبازة : 1.301 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
عنابة : 1.301 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 16
بسكرة : 1.233 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
ورقلة : 1.229 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
المسيلة : 1.226 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
تلمسان : 1.172 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
البويرة : 1.168 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 18
الجلفة : 1.142 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
الوادي : 1.073 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
تيزي وزو : 981 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيارت : 929 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بومرداس : 911 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تبسة : 822 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
جيجل : 807 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 21
عينن الدفلى: 760 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
المدية : 741 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
مستغانم : 710 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
أم البواقي : 681 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
الأغواط : 680 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 10
عين تموشنت : 666 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
أدرار : 631 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
سكيكدة : 630 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
خنشلة : 579 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
قالمة : 490 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
غرداية : 435 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سيدي بلعباس : 408 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
تيسمسيلت : 407 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
ميلة : 382 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سوق أهراس : 361 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
بشار : 347 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
النعامة : 258 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
البيض : 232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الطارف : 207 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الشلف : 204 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تندوف : 203 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
غليزان : 201 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تمنراست : 198 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
إليزي : 127 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
سعيدة : 70 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0