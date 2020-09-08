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كورونا : 285 حالة جديدة

كورونا توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
8 سبتمبر 2020 () -
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تم تسجيل 285 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر و 9 وفيات، كما تماثل 198 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الأربعاء لجنة متابعة و تحري الفيروس. 

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

 

الجزائر 5.039 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  44

 

  البليدة : 3.693 حالة مؤكدة

  حالة جديدة :  27

 

 وهران :.3.671 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  12

 

سطيف :2.049  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  9

  

 باتنة :1.656 مؤكدة 

 حالة جديدة :  17

 

 بجاية :  1.625  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  31

 

قسنطينة :1.558 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5

 

تيبازة : 1.301 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  6

 

عنابة :  1.301  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  16

 

بسكرة : 1.233 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  2

 

 ورقلة : 1.229  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5

 

المسيلة :   1.226  حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5 

 

تلمسان : 1.172 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  7

 

البويرة : 1.168  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  18 

 

الجلفة :  1.142 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

 

 الوادي : 1.073 حالة مؤكدة 

  حالة جديدة :  6

 

تيزي وزو : 981   حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

تيارت : 929  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

بومرداس : 911  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

تبسة : 822  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

 

جيجل : 807 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  21

 

عينن الدفلى: 760  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2 

 

المدية : 741  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  2 

 

مستغانم : 710  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  0

 

 أم البواقي : 681  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  6 

 

 الأغواط : 680 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  10

 

عين تموشنت : 666  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

 أدرار : 631  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

سكيكدة : 630  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  5 

 

 خنشلة : 579  حالة مؤكدة 

حالة جديدة : 1

 

قالمة : 490  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  0 

 

غرداية : 435 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة : 0 

 

برج بوعريريج : 417  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0 

 

سيدي بلعباس : 408  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  3 

 

تيسمسيلت : 407  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

ميلة : 382 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

سوق أهراس : 361  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  3

 

بشار : 347  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

مـعـسـكـر : 327  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

النعامة : 258 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

البيض : 232  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

الطارف : 207  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  0

 

 الشلف : 204  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

تندوف : 203  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

 

غليزان : 201  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

تمنراست : 198  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

إليزي : 127  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  3

 

سعيدة : 70  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

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