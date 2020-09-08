تم تسجيل 285 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر و 9 وفيات، كما تماثل 198 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الثلاثاء لجنة متابعة و تحري الفيروس.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر 5.039 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 44

البليدة : 3.693 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 27

وهران :.3.671 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 12

سطيف :2.049 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 9

باتنة :1.656 مؤكدة

حالة جديدة : 17

بجاية : 1.625 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 31

قسنطينة :1.558 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

تيبازة : 1.301 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

عنابة : 1.301 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 16

بسكرة : 1.233 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

ورقلة : 1.229 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

المسيلة : 1.226 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

تلمسان : 1.172 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

البويرة : 1.168 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 18

الجلفة : 1.142 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

الوادي : 1.073 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

تيزي وزو : 981 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيارت : 929 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بومرداس : 911 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تبسة : 822 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

جيجل : 807 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 21

عينن الدفلى: 760 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

المدية : 741 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

مستغانم : 710 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

أم البواقي : 681 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

الأغواط : 680 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 10

عين تموشنت : 666 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

أدرار : 631 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

سكيكدة : 630 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

خنشلة : 579 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

قالمة : 490 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

غرداية : 435 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سيدي بلعباس : 408 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

تيسمسيلت : 407 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

ميلة : 382 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سوق أهراس : 361 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

بشار : 347 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

النعامة : 258 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

البيض : 232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الطارف : 207 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الشلف : 204 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تندوف : 203 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

غليزان : 201 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تمنراست : 198 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

إليزي : 127 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

سعيدة : 70 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0