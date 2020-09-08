تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 1344 قرص مهلوس وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام القضية جاءت على إثر ورود معلومات مؤكدة لذات المصالح تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية وسط الشباب بإحدى الأحياء.

و بعد اتخاذ كل التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة، تم توقيفه و ضبط بحوزته الكمية السالفة الذكر، و كذا أسلحة بيضاء كان يقوم بترهيب بها المواطنين، و تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية.