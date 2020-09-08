أوقفت مصالح الشرطة لأمن سكيكدة 8 أشخاص تورطوا في جملة من القضايا والبعض محل أوامر قضائية والبعض مطلوبين لدى العدالة، مشتبه فيهم تورطوا في حيازة المؤثرات العقلية ،جاء هذا في مداهمة قامت بها اليوم، مختلف مصالح الشرطة مست النقاط السوداء بالمدينة.

العملية أسفرت عن حجز أقراص مهلوسة و 600 وحدة من المشروبات الكحولية وتهديم مخمرة ،وتحويل دراجات نارية بسبب مخالفات وجنح مرورية وحجز سلع في عدة نقاط بيع غير شرعي في الطريق العام هذه المداهمة نظمت بمختلف الدوائر الكبرى بالولاية والهدف منها هو من أجل المحافظة على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم حسب خلية الاتصال والصحافة لأمن سكيكدة.