يعيش السودان منذ أيام كارثة طبيعية بسبب فيضان نهر النيل نتجت عنها أزمات إنسانية مع وفاة أكثر من مئة شخص وهدم أكثر من مئة ألف منزل، جزئيا أو كليا، و تضرر أكثر من نصف مليون شخص، حسبما أعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ.

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بينما ترك حصر التبعات الاقتصادية إلى ما بعد الفيضان.

https://twitter.com/SMOI_2020/status/1303037531534041088

وأعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ في البلاد.

https://twitter.com/SMOI_2020/status/1302037595535310853

حملات تضامن ودعوات للدعم والمساعدة

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسوم عبر مستخدموها عن تضامنهم مع السودانيين في مصابهم.

وكان أكثر الوسوم تداولا #السودان و#السودان_يغرق و#من_قلبي_سلام_للخرطوم الذي يحاكي وسم #من_قلبي_سلام_لبيروت الذي استخدمه المغردون تضامنا مع لبنان في حادثة انفجار المرفأ. والوسم كلمات من أغنية لبيروت التي غنتها فيروز.

وتراوحت التغريدات بين الدعاء بالفرج والرحمة للسودانيين وبين تداول الصور ومقاطع الفيديو التي تبين حجم الضرر الواقع في الخرطوم وفي غيرها من المدن التي غمرها الفيضان.

كذلك انتشرت مبادرات لجمع الدعم المادي للمتضررين من الفيضانات.

https://twitter.com/Eimanonly/status/1302703669905948678

https://twitter.com/nafeer2020/status/1303022981539659779

ما سبب فيضانات السودان؟

ارتفع منسوب مياه نهر النيل الأزرق، الذي يلتقي النيل الأبيض في الخرطوم، بشكل وصفه الخبراء والمسؤولون بالتاريخي والذي "لم يشهدوه منذ بدء رصد مستوى المياه في النهر عام 1902".

السيول والفيضانات في فصل هطول الأمطار في السودان حدث تشهده البلاد سنويا تقريبا.

لكن فيضانات هذه السنة هي الأكبر والأشد ضررا، متجاوزة في دمارها فيضانات عامي 1946 و1988 التي كانت تعتبر الأسوأ.

إذ وصل الفيضان مناطق لم تصلها مياه النهر من قبل، وما زالت مناطق أخرى في مجرى النيل مهددة، مع تواصل ارتفاع منسوب المياه.

وربط البعض، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الفيضان بسد النهضة المتنازع عليه بين أثيوبيا ومصر.

https://twitter.com/8i8eg/status/1303292214278324224

بينما قال آخرون إن مصر بيدها إنقاذ السودان لو فتحت بوابات السد العالي!

https://twitter.com/LAlhowa/status/1303007688964612096

https://twitter.com/kolaa85/status/1303272608167849984

لكن خبراء ومسؤولين سودانيين نفوا علاقة سد النهضة بالفيضان، وأكدوا على عدم صحة "فرضية" تخفيف الضرر برفع بوابات السد العالي في أسوان المصرية.

ويراقب المختصون بحذر مناسيب المياه في النيل وروافده منذ بدء موسم الأمطار، وحذروا من أنها غير مسبوقة، كما نقل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في تدوينة على فيسبوك قبل أكثر من أسبوع.

https://www.facebook.com/SudanPMHamdok/posts/353025922747582

بنية تحتية هشة

يطرح السودانيون أسئلة كثيرة تحيل إلى فرضيات تكون فيها الأضرار أقل مما يحصل على أرض الواقع اليوم.

سأل البعض عن سبب غياب سدود من شأنها حماية البلاد من الغرق، خاصة وأن في السودان أنهار كثيرة تعتبر روافد للنيل، الذي يصب في مجراه النيل الأزرق والنيل الأبيض وأنهار أخرى.

كما تحدث كثير من السودانيين عن عدم صمود البنية التحتية للبلاد وعن ما يصفونه بـ"تجاهل النظام الحالي وقبله نظام البشير" لأولوية تطوير البنية التحتية للبلاد، التي تشكل الفيضانات تهديدا دائما لها.

وارتبطت هذه الاتهامات أيضا بحديث وسائل الإعلام السودانية عن عقد وزارة البنى التحتية والمواصلات الاتحادية صفقة استيراد قطارات من الصين.

https://twitter.com/MamounHassan7/status/1303173220242264070

https://twitter.com/Soonacious/status/1303079039813455873

والبعض أنحى باللائمة في ضعف البنية التحتية للسودان على العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد .

https://twitter.com/gwg203040/status/1303291994190622720

"الصورة الأيقونة"

تداول كثيرون صورة رجل يحمل ابنته الصغيرة فوق كتفيه والماء قد بلغ ذقنه! وحولها البعض إلى أيقونة تعبر عما يحدث في السودان.

https://twitter.com/AC4jck8k8HcJN3a/status/1303244018122461186

لكن في الحقيقة هذه الصورة ليست من السودان، وإنما التقطت في هاييتي، عندما ضربتها عاصفة استوائية قبل سنوات.

وتنشر هذه الأيام صور كثيرة على أنها التقطت في السودان، لكن بعضها في الحقيقة إما قديم أو من بلد آخر غير السودان.

أصداء فيضان السودان في مصر

النيل الذي فاض ماؤه على السودان يقطع الحدود إلى مصر، لذا فالمصريون مهتمون بالفيضان في السودان أكثر من غيرهم.

بعضهم يخشى حدوث نفس الكارثة في مصر.

وسارعت الحكومة المصرية إلى الرد على مخاوف المصريين، بالتأكيد على أنها مستعدة لأي طارئ، وأن قدرة السد العالي كافية للتعامل مع فيضان كالذي حصل في السودان.

https://twitter.com/baladtv/status/1302865670082834432

وحاد الحديث في كثير من الأحيان على تويتر وفيسبوك عن مسار الفيضان الحاصل في السودان و"المحتمل" في مصر، إلى جدل حول السد العالي نفسه وقرار بنائه.

مما جر أيضا جدلا متجددا حول شخص جمال عبد الناصر الذي بني السد العالي في عهده، وفترة حكمه.