أكد كيا جورابشيان، وكيل أعمال الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب نادي برشلونة الاسباني، اليوم الثلاثاء لأحدى الصحف البريطانية، صعوبة رحيل موكله عن "كامب نو" هذا الصيف.

وصرح جورابشيان، لصحيفة "صن" أن "كوتينيو سيظهر بقميص برشلونة الموسم المقبل، ولن يرحل عن كامب نو".

وأضاف: "كومان (مدرب برشلونة) تواصل مع اللاعب هاتفيا بعد تتويجه برابطة أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، وأخبره بأنه ضمن خططه المستقبلية في "البارصا", وينتظر عودته من ألمانيا".

وأفاد أيضا "تم الاتفاق بين الطرفين على عودة اللاعب يوم 7 سبتمبر، لكن كوتينيو فضل أن يكون مع الفريق مطلع الشهر، حتى لا يفقد لياقته مع العودة السريعة للمنافسات".

واستعاد برشلونة خدمات كوتينيو، بعد انتهاء إعارته إلى بايرن ميونخ, حيث ساهم في تتويج النادي البافاري بالثلاثية التاريخية (البطولة-الكأس-رابطة الأبطال).

وارتبط اسم كوتينيو بالرحيل عن "البلوغرانا" خلال الميركاتو الصيفي الجاري, خاصة في ظل اهتمام أندية آرسنال وتوتنهام الانجليزيين بخدماته. وشارك كوتينيو في هزيمة برشلونة الثقيلة لحساب ربع نهائي رابطة الأبطال أمام البايرن, بنتيجة (8-2)، حيث سجل الهدفين السابع والثامن.

وعن مشاركته في تلك المباراة، علق جورابشيان "كان يتعين عليه القيام بمهامه على أكمل وجه، وقد يكون ذلك السبب وراء تمسك كومان به وعدم السماح له بالرحيل".

ويرتبط كوتينيو بعقد مع برشلونة حتى صيف 2023، حيث انضم للفريق في جانفي 2018، قادما من ليفربول بطل انجلترا.