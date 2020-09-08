ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، أن إجمالي حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وصل إلى 1306157 حالة.

وأكد المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض وصل إلى 31494 حالة حتى الآن.

وتابع المركز أن نحو 1045083 شخصا تعافوا من المرض عبر القارة حتى اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن الدول الأكثر تضررا من حيث الإصابة بالمرض في إفريقيا هي جنوب إفريقيا ومصر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا.

وأشار إلى أن جنوب إفريقيا سجلت 639362 إصابة و15004 حالات وفاة حتى اليوم الثلاثاء.

وحتى اليوم، تحتل مصر المركز الثاني في القارة، حيث تجاوزت حالات الإصابة بها رسميا 100 ألف حالة.