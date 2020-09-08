

أمر قاضي التحقيق بمحكمة البويرة إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت مع وضع 6 آخرين تحت الرقابة القضائية بعد متابعتهم في قضية تتعلق بالتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية لمستشفى محمد بوضياف بالبويرة.



القضية التي باشرتها مصالح الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية البويرة بعد شكوى قدمتها إدارة المستشفى عقب عدة احتجاجات لنقابة شبه الطبي بالمؤسسة حول الموضوع.



المتهمون في القضية هم أعضاء سابقون بمكتب الخدمات الاجتماعية وزعوا منحا قاربت 270 مليون سنتيم لعمال بنفس المؤسسة بطرق غير قانونية.



مصالح الشرطة الاقتصادية بامن ولاية البويرة كانت قد باشرت تحقيقها في القضية وأحالت الملف إلى الجهات القضائية بعد اكتشاف خروقات في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، حيث قدمت المشتبه يهم وعددهم 10 اشخاص اين صدر ايداع اربعة اشخاص الحبس و وضع ستة آخرين تحت الرقابة القضائية.