دخل النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ومهاجم يوفنتوس، نادي الـ100 هدف دولي، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل إلى هذا العدد من الأهداف الدولية بعد النجم السابق لمنتخب إيران علي دائي.



وسجل "الدون" هدفا من ركلة حرة مباشرة في مواجهة منتخب بلاده ضد السويد، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من مباراتهما اليوم في مدينة "سولنا" السويدية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في دوري القسم الأول من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.



وهذا هو هدفه الـ57 من ركلة حرة مباشرة في مسيرته، من بينها 10 مع منتخب بلاده.



ووصل "صاروخ ماديرا" إلى الهدف 99 قبل جائحة كورونا، وهو يسعى لكسر رقم علي دائي القياسي لأكبر عدد من الأهداف مع المنتخبات برصيد 109 أهداف.



وخاض رونالدو -نجم مانشستر يونايتد، وريال مدريد سابقا، ومهاجم يوفنتوس حاليا- اليوم المباراة رقم 165 له بقميص منتخب "برازيل أوروبا".