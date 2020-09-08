توفي شخص وأصيب 5 آخرون البوم الثلاثاء، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 1 الرابط بين بلديتي مهدية و الناظورة جنوب شرقي تيارت، إثر إصطدام بين سيارتين، الاولى من نوع "هيليكس" و الثانية "أكسنت".



وأفاد بيان الحماية المدنية أن الحادث وقع على الثامنة مساء، وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية بمهدية لنقل جثة الضحية والجرحى الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 45سنة، إلى مستشفى محمد بوضياف بمهدية، بعد أن قدمت الإسعافات الأولية لعدد من الجرحى.