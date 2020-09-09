يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تساقط أمطار غزيرة مصحوبة أحيانا برعود على عدة ولايات ساحلية وداخلية بوسط وشرق البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون البرتقالي على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن أمطارا غزيرة مصحوبة أحيانا برعود ستميز بداية من صبيحة نهار اليوم، ولايات باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر، بومرداس،المدية، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف وجيجل وتستمر الأمطار المتوقعة في التساقط بهذه الولايات إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الغد الخميس (00 : 06 )

بالإضافة إلى ولايات: عنابة، سكيكدة، ڨالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، الطارف وبسكرة التي ستشهد أمطارا غزيرة مرفوقة بحبات البرد، وتبدأ صلاحية النشرية من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية منتصف نهار الغد، وكمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 50 ملم محليا.