تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تساقط أمطار غزيرة مصحوبة أحيانا برعود على عدة ولايات ساحلية وداخلية بوسط وشرق البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون الأصفر على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن أمطارا غزيرة مصحوبة أحيانا برعود ستميز بداية من صبيحة نهار اليوم، ولايات باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تيزي وزو، االجزائر، بومرداس،المدية، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف وجيجل وتستمر الأمطار المتوقعة في التساقط بهذه الولايات إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الغد الخميس (00:06).