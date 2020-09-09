تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط مجددا، اليوم الأربعاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الدول، ماترتب عنه تقويض لآمال التعافي المنتظم للطلب العالمي على النفط.

وتراجع خام برنت 25 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمائة إلى 39.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 55: 04 دقيقة بتوقيت غرينيتش. ونزل الخام الأمريكي 28 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمائة إلى 36.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض في الجلسة السابقة نحو ثمانية بالمائة.

وكانت أسعار النفط قد عمقت خسائرها، أمس الثلاثاء، حيث هبط مزيج "برنت" دون مستوى الـ40 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية يونيو الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" عند جلسة الإغلاق يوم الثلاثاء بنسبة 4.9% إلى 39.95 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 1.5% يوم الإثنين.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 7.42% إلى 36.82 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".

وتشهد أسواق النفط تراجعا في الأسعار لليوم الخامس على التوالي، وذلك في ظل مخاوف إزاء الطلب العالمي على النفط الخام.