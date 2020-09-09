أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، إن الجزائر ترفض توريد السلاح إلى ليبيا، مؤكدا أن الحوار هو الحل الوحيد للأزمة.

وأضاف بوقادوم، مساء أمس الثلاثاء، في حوار له على قناة "فرانس 24"، أن "مستقبل وأمن ليبيا أمر مهم جدا بالنسبة للجزائر"، مشيرا إلى أن مخرجات مؤتمر برلين، الذي شدد على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وكشف الوزير عن سعي الجزائر وشقيقتها تونس، لاستضافة حوار بين فرقاء الأزمة الليبية، مشيرا إلى ضرورة "إشراك دول الجوار، وعلى رأسها مصر، والدول المحيطة بالجنوب الليبي، فضلا عن إيطاليا ومالطا واليونان".