أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن الانفجار الذي استهدفت موكب نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة حراسه.

وارتفع عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، إلى 10 أشخاص، وجرح أكثر من 10 آخرين، وفقا لما نقلته صحيفة "تولو نيوز" عن مسؤولين أمنيين.

ووقع الانفجار صباح اليوم الأربعاء، في ميدان تيماني في كابول. وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" إن القنبلة انفجرت على طريق موكب نائب الرئيس، ومن بين الضحايا حراس صالح.

وأكد مكتب نائب الرئيس الهجوم على موكبه. وقال ابنه عباد، على "تويتر"، أنه كان برفقة والده وقت الهجوم مؤكدا أن والده في صحة جيدة. وقال نائب الرئيس الأفغاني نفسه، في رسالة فيديو، إنه أصيب بجروح طفيفة في يديه ووجهه، مشيرا إلى إصابة حراسه.

وفي السياق، أصدر ممثلو حركة طالبان المتشددة بيانا نفوا فيه علاقتهم بالحادث.

وكان المكتب الصحفي لنائب الرئيس الأفغاني قد قال في بيان صباح اليوم الأربعاء: "اليوم حاول أعداء أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير ونجا صالح من الهجوم".