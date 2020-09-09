أصدرت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، أحكاما في قضية أبناء الوزير الأسبق جمال ولد عباس والبرلماني الأسبق بهاء الدين طليبة.

وتم الحكم على ولد عباس الوافي بعقوبة 20 سنة حبسا نافذة وثمانية ملايين غرامة مالية.

وأدانت ذات المحكمة المتهم ولد عباس اسكندر بعقوبة ثماني سنوات حبسا في ملف قضية السیناتور السابق جمال ولد عباس.

وقد وجهت له تهم فساد تتعلق بتبديد أموال عمومیة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظیفة والتزوير في محررات عمومیة.

وإدانة بهاء الدين طليبة بعقوبة ثماني سنوات حبسا نافذة وثمانية ملايين غرامة مالية مع مصادرة الأملاك.

وبالنسبة لخالدي بوشناق تمت إدانته بعامين حبسا نافذة و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية.

وتمت تبرئة الوكيل العقاري محمد حبشي من جميع التهم.