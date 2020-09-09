زودت مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية الفرق التقنية التابعة لسوناطراك و التي تعمل حاليا على مستوى موقع البعاج (الوادي) بأنترنت عالي التدفق، حسب بيان نشرته ذات المؤسسة يوم الثلاثاء.

و جاء في البيان "في اطار الأشغال التي تقوم بها مؤسسة سوناطراك على مستوى الموقع المتضرر جراء تسربين نفطيين على مستوى الأنبوب OK1 بمنطقة البعاج بولاية الوادي وقعا الخميس الماضي، أبدت مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية عن حس عالي من الالتزام بتوفير خدمة أنترنت عالي التدفق للفرق التقنية التابعة لسوناطراك من أجل ممارسة مهامهم وهي امتصاص كمية النفط المتسربة في المنطقة المتضررة في أحسن الظروف".

و نظرا للأهمية التي تكتسيها مسألة البيئة بالنسبة للمؤسسة، يضيف البيان، فإن هذه الأخيرة "لم تدخر جهدا في مد الفرق التقنية بالدعم اللازم تسهيلا لعملية إرسال المعطيات و تبادل المعلومات فيما يتعلق بانجاز أشغال الصيانة على مستوى المقطع المتضرر من الفيضانات".

وتابعت المؤسسة في بيانها أنها عملت بالتعاون مع مصالح الوكالة الفضائية الجزائرية على وضع عمود إرسال من نوع VSAT مربوط بالقمر الصناعي ألكوم سات 1 و هو ما سيسمح "بتوفير أنترنت عالية التدفق (100 ميغا بايت) خلال كامل فترة الأشغال بذات الموقع".

و تنشط مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية التي يبلغ رأس مالها الاجتماعي 6.158.000.000 دج في مجال الاتصالات اللاسلكية عبر الساتل و تحوز على رخصتين VSAT و GMPCS و ترخيص للاستغلال والتحديد الجغرافي.