قرر المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، توزيع الإعانات التي خصصتها الاتحادية الدولية للعبة (فيفا) و الكونفدرالية الإفريقية (كاف)، لفائدة الأندية الجزائرية، والمقدرة في مجملها بمبلغ 6.165 مليار دينار، وذلك في إطار المساعدات المتخذة لمواجهة وباء كورونا "كوفيد-19".

وأوضح بيان للهيئة الفدرالية اليوم الأربعاء، أنّ المكتب الفيدرالي، قرّر خلال اجتماعه الشهري المعتاد المنعقد يوم الثلاثاء، تخصيص مبلغ 60 مليار دينار لرابطة كرة القدم المحترفة، بمعدل 3 مليار دينار لكل فريق من الأندية الـ 20 المنشطة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى

ومن جهتها، حصلت الرابطة الوطنية للهواة، على مبلغ 6. 39 مليار دينار، ليقدر بذلك نصيب كل فريق من الأندية الـ 36 المنتمية لها، على مبلغ 1.1 مليار دينار، فيما قدّر نصيب رابطة ما بين الجهات بمبلغ 6 مليار دينار.

وفي إطار نفس العملية، استفادت الرابطات الجهوية من إعانات مالية مقدرة في مجملها 36 مليار دينار، تقسم مناصفة على الرابطات التسعة، ليكون بذلك نصيب كل رابطة مبلغ 4 مليار دينار، فيما سيتم توزيع مبلغ 24 مليار دينار على الرابطات الولائية الـ 48 ليكون بذلك نصيب كل رابطة 5 مليون دينار .

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كانت قد حصلت على إعانة مقدرة بمبلغ 1 مليون دولار من قبل الاتحادية الدولية (فيفا) و 000. 300 دولار من طرف الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح ذات المصدر، أنه تمّ الانتهاء من توزيع الإعانة التي قدمتها الكونفدرالية، على أن يتم توزيع المبلغ الذي خصصته (الفيفا) على مرحلتين، المرحلة الأولى مقررة في الأيام القليلة المقبلة و الثانية مسطرة لشهر ديسمبر من سنة 2020 .

ومن جهة أخرى، ووفق ما تقرر في اللقاء الذي جمع الاتحادية بأندية الرابطة المحترفة الأولى (يوم 26 أوت) و الرابطة الثانية ( 31أوت)، فإن المبالغ الممنوحة للرابطة المحترفة لكرة القدم و رابطة كرة القدم للهواة ، ستكون بمثابة مساهمة من الاتحادية في مصاريف انخراط الأندية لموسم 2020 / 2021 .