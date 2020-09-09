كشف المدير الرياضي في نادي ليون جونينيو أن المدرب بيب غوارديولا يريد اللاعب حسام عوار وسط ارتباط مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وقال جونينيو: "أعتقد أن هذا كان يحدث مباشرة مع الوكلاء. لم يتم الاتصال بنا مباشرة. ربما تم الاتصال بفنسنت بونسو المدير العام من قبل مانشستر سيتي، لست متأكدًا".

وأضاف: "الأمر على هذا النحو مع هذين الفريقين، فريقين هائلين يلعبان للفوز بدوري أبطال أوروبا كل عام، لديهما القدرة على ذلك وهذا يجعل أي لاعب يحلم لا أعرف ما إذا كان حسام مستعدًا لتغيير المشروع من أجل فريق مثل باريس سان جيرمان".

وتابع: "بالنسبة للسيتي، بالطبع غوارديولا يحب اللاعب، لكن هل هذا هو الملف الشخصي الذي يبحثون عنه اليوم؟ لا نعرف ذلك أيضًا ولم نتلق أي عروض رسمية".