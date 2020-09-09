اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، قرارا بنقل مقر قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي من العاصمة اليونانية أثينا.

وأوضح اليويفا، وفق ما نشرته شبكة "يورو سبورت" أنه تم اتخاذ قرار نقل القرعة، لأنها ستخالف قواعد "كوفيد 19"، بسبب التجمعات الداخلية الكبيرة في أثينا.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "قرعة دوري أبطال أوروبا ستجرى بدلاً من ذلك بدون ضيوف - مثل ممثلي الأندية - في مقرها الخاص في نيون، بسويسرا، في الفاتح أكتوبر مع قرعة الدوري الأوروبي في اليوم التالي في نفس المكان". وقال اليويفا إن القرار جاء عقب محادثات مع السلطات اليونانية.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "اتفقت جميع الأطراف على أن الأولوية القصوى يجب أن تظل الصحة العامة وأنه لن يكون من الممكن حاليًا تنظيم حدث بهذا الحجم مع الضيوف في أثينا، لأنه ينتهك قيود الصحة العامة والقيود المتعلقة بالأحداث الداخلية".

وستبدأ مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في وقت متأخر عن المعتاد في 20 أكتوبر المقبل، وهو تأثير غير مباشر لوباء فيروس كورونا الذي توقف الموسم الماضي، وتسبب في انتهاء الموسم في أوت.