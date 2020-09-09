قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، أن البرلمان لا يحق له مراقبة أعمال رئيس الجمهورية.

وأوضح زغماتي، في كلمة له خلال مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية أمام لجنة القانون والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك صلاحيات لصيقة برئيس الجمهورية ولا يستطيع أي أحد آخر التدخل فيها، مشيرا أن وظائف رئيس الجمهورية، لا يحق للبرلمان أن يراقب أعماله.

وأضاف الوزير يحق للبرلمان أن يراقب أعمال الحكومة. وأكد زغماتي أن رئيس الجمهورية لا يتبع السلطة التنفيذية، وهو الوحيد المعترف له دستوريا والمخول له بإعادة النظر في محتوى قرار قضائي نهائي.

ومن جهة أخرى، قال زغماتي، إن لم نحارب توغل المال الفاسد في السياسة، ولو أتينا بأحسن دستور في العالم، مشيرا إلى أن الشعب لن ينخرط في أي مسعى سياسي إلا إذا اقتنع بصدق النية، من أهم الآليات لبلوغ هذا المبتغى هو فصل المال عن السياسة و محاربة المال الفاسد المتوغل في السياسة.