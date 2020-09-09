تنقل، اليوم الأربعاء، وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة إلى مكان تسرب النفط الذي وقع يوم الخميس الفارط على مستوى أنبوب النقل OK1 بالوادي، حسبما جاء في بيان للوزارة.

و تهدف هذه الزيارة حسب نفس المصدر إلى "الوقوف على تنفيذ الإجراءات المتخذة من طرف سوناطراك و السلطات قصد التكفل بأضرار الحادث المسجل على أنبوب نقل النفط OK1 بوادي إيتل بمنطقة أم الطيور (ولاية الوادي) الرابط بين حوض الحمراء (حاسي مسعود) وسكيكدة".

للتذكير، وقع تسربان على مستوى أنبوب نقل النفط بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء تهاطل الأمطار الغزيرة. و يتعلق التسرب الأول بمخرج محطة الضخ SP2 في بلدية جامعة بولاية الوادي النقطة الكلومترية 190+200(PK) بينما يتعلق التسرب الثاني بالنقطة الكلومترية (PK 263) بمنطقة البعاج بالولاية المنتدبة للمغير.

وبعد الإجراءات المتخذة من قبل سوناطراك تم يوم الإثنين إعادة ضخ البترول الخام من حوض الحمراء بحاسي مسعود إلى مصفاة سكيكدة بنجاح بعد الانتهاء من عملية صيانة المقطع المتضرر وإعادة تشغيل محطات الضخ الأربعة".