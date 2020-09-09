أعلن علماء بريطانيون وممثلون عن شركة الأدوية " "AstraZeneca، التي طورت لقاح ضد "كوفيد-19" تحت مسمى "AZD1222" تعليق تجاربها السريرية ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا في جنوب إفريقيا والبرازيل والمملكة المتحدة بعد أن أصيب أحد المتطوعين بمضاعفات.

ووفقا لمجلة "Nature"، فإن "ممثلين من جامعة أكسفورد أكدوا يوم الأربعاء أن تجنيد متطوعين للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المقرر إجراؤه في البرازيل وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، سيتم تعليقه مؤقتًا".

ويشار إلى أن البوابة العلمية الأمريكية "STAT" ذكرت، يوم أمس الثلاثاء، أنه تم تعليق التجارب السريرية للقاح، الذي طوره متخصصون من جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا، في الولايات المتحدة. والسبب في ذلك، وفقًا لمتحدث باسم الشركة، هو ظهور آثار جانبية خطيرة لدى أحد المشاركين في المرحلة الثانية أو الثالثة من التجارب السريرية.

وأوضح ممثلو جامعة أكسفورد، بحسب الخدمة الإخبارية لمجلة نيتشر، أن التعليق لن يؤثر فقط على المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي تجري الآن في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا على تجارب مماثلة في ثلاث دول أخرى، كان من المفترض أن يشارك فيها نحو 17 ألف متطوع.

ولم يكشف ممثلو "AstroZeneca" والعلماء البريطانيون، حتى الآن، عما حدث بالضبط للمتطوع ومدى تأثير هذا الحادث على المسار الإضافي للتجارب السريرية. وفي الوقت نفسه، شددوا على أنه في حين أنهم لا يستطيعون ربط هذه الآثار الجانبية بشكل قاطع بعمل اللقاح نفسه. تم تعليق التجارب السريرية لإجراء تحقيق من قبل لجنة مستقلة من علماء الأوبئة الغربيين وعلماء الأحياء.