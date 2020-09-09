عاد وسط الميدان الهجومي، عبد الرؤوف شويطر، الى فريق نصر حسين داي مبرما على عقد مدته عامين، بعد موسم واحد قضاه في صفوف مولودية وهران، حسبما علم اليوم الاربعاء من النادي المنتمي الى الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم.

وفضل شويطر (29 سنة)، العودة الى تشكيلة "النصرية "، التي التحق بها في 2017، كونه لم يشارك كثيرا مع تشكيلة "الحمري" الموسم الفارط مكتفيا بالظهور في ثلاث مناسبات فقط.

كما أعلنت ادارة "النصرية عن انضمام وسط ميدان امل بوسعادة اسلام بولودان (25 سنة) سهرة الثلاثاء, في انتظار ترسيم التحاق مدافع شبيبة برج منايل نبيل خلاف في الايام القليلة المقبلة.

كما عزز النادي العاصمي، الذي يدربه ندير لكناوي, صفوفه بعناصر الخبرة على غرار الدولي السابق محمد ربيع مفتاح (35 سنة) قادما من اتحاد الجزائر.

وبعدما كان في منطقة السقوط الى القسم الثاني, ضمنت "النصرية" بقاءها بعد مصادقة اعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية (فاف) على الخيار الذي ينص على تعيين المتوجين والصاعدين مع الغاء النزول، بعد المشاورة الكتابية التي قدمتها الفيدرالية للحسم في مصير الموسم الكروي 2019-2020 المتوقف نهائيا بسبب تفشي جائحة كورونا.

يذكر أن مرحلة الانتقالات قد افتتحت بتاريخ 5 اغسطس وتنتهي يوم 27 اكتوبر المقبل. بالمقابل، لم يتم تحديد بعد تواريخ عودة التدريبات ولا انطلاق بطولة الموسم الكروي 2020-2021.