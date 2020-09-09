كورونا : توزيع الإصايات على الولايات

أخبار الوطن
9 سبتمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الأربعاء لجنة رصد و متابعة الفيروس. كما تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة و تماثل196 مريضا للشفاء. 

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

 

الجزائر 5.078 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  39

 

  البليدة : 3.713 حالة مؤكدة 

  حالة جديدة :  20

 

 وهران :.3.684 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  13

 

سطيف :2.068  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  19

 

 باتنة :1.656 مؤكدة 

 حالة جديدة :  0 

 

 بجاية :  1.635  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  10

 

قسنطينة :1.566 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  8 

 

عنابة :  1.334  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  33

 

تيبازة : 1.303 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

 

بسكرة : 1.234 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  1

 

 ورقلة : 1.232  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2 

 

المسيلة :   1.226  حالة مؤكدة 

حالة جديدة : 0

 

تلمسان : 1.182 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  10 

 

البويرة : 1.174  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  6

 

الجلفة :  1.142 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

 الوادي : 1.076 حالة مؤكدة

  حالة جديدة :  3

 

تيزي وزو : 1.006   حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  25

 

تيارت : 929  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

بومرداس : 911  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

تبسة : 840  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  18

 

جيجل : 814 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  7

 

عينن الدفلى: 760  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

المدية : 744  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  3

 

مستغانم : 711  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  1

 

 الأغواط : 686 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  6

 

 أم البواقي : 682  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1 

 

عين تموشنت : 667  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

 أدرار : 631  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

 خنشلة : 579  حالة مؤكدة 

حالة جديدة : 0 

 

قالمة : 493  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  3 

 

غرداية : 437 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة : 2 

 

سكيكدة : 630  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  5 

 

برج بوعريريج : 417  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

سيدي بلعباس : 408  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة : 0

 

تيسمسيلت : 407  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

ميلة : 382 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

سوق أهراس : 372  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  11

 

بشار : 347  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

مـعـسـكـر : 327  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

النعامة : 260 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2 

 

البيض : 232  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

الطارف : 212  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  5

 

غليزان : 206  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5

 

 الشلف : 205  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

تندوف : 203  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

تمنراست : 198  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

إليزي : 131  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

 

سعيدة : 70  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

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