كورونا : توزيع الإصايات على الولايات
تم تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الأربعاء لجنة رصد و متابعة الفيروس. كما تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة و تماثل196 مريضا للشفاء.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر 5.078 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 39
البليدة : 3.713 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 20
وهران :.3.684 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 13
سطيف :2.068 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 19
باتنة :1.656 مؤكدة
حالة جديدة : 0
بجاية : 1.635 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 10
قسنطينة :1.566 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 8
عنابة : 1.334 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 33
تيبازة : 1.303 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
بسكرة : 1.234 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
ورقلة : 1.232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
المسيلة : 1.226 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تلمسان : 1.182 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 10
البويرة : 1.174 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
الجلفة : 1.142 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الوادي : 1.076 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
تيزي وزو : 1.006 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 25
تيارت : 929 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بومرداس : 911 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تبسة : 840 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 18
جيجل : 814 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
عينن الدفلى: 760 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
المدية : 744 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
مستغانم : 711 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
الأغواط : 686 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
أم البواقي : 682 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
عين تموشنت : 667 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
أدرار : 631 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
خنشلة : 579 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
قالمة : 493 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
غرداية : 437 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
سكيكدة : 630 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سيدي بلعباس : 408 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيسمسيلت : 407 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
ميلة : 382 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سوق أهراس : 372 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
بشار : 347 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
النعامة : 260 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
البيض : 232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الطارف : 212 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
غليزان : 206 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
الشلف : 205 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
تندوف : 203 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تمنراست : 198 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
إليزي : 131 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
سعيدة : 70 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0