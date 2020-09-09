تم تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الأربعاء لجنة رصد و متابعة الفيروس. كما تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة و تماثل196 مريضا للشفاء.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر 5.078 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 39

البليدة : 3.713 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 20

وهران :.3.684 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 13

سطيف :2.068 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 19

باتنة :1.656 مؤكدة

حالة جديدة : 0

بجاية : 1.635 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 10

قسنطينة :1.566 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 8

عنابة : 1.334 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 33

تيبازة : 1.303 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

بسكرة : 1.234 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

ورقلة : 1.232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

المسيلة : 1.226 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تلمسان : 1.182 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 10

البويرة : 1.174 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

الجلفة : 1.142 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الوادي : 1.076 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

تيزي وزو : 1.006 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 25

تيارت : 929 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بومرداس : 911 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تبسة : 840 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 18

جيجل : 814 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

عينن الدفلى: 760 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

المدية : 744 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

مستغانم : 711 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

الأغواط : 686 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

أم البواقي : 682 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

عين تموشنت : 667 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

أدرار : 631 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

خنشلة : 579 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

قالمة : 493 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

غرداية : 437 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

سكيكدة : 630 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سيدي بلعباس : 408 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيسمسيلت : 407 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

ميلة : 382 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سوق أهراس : 372 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 11

بشار : 347 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

النعامة : 260 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

البيض : 232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الطارف : 212 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

غليزان : 206 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

الشلف : 205 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

تندوف : 203 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تمنراست : 198 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

إليزي : 131 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

سعيدة : 70 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0