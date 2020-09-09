أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التضامن الكامل مع لبنان في مواجهة كارثة تفجير "مرفأ بيروت" الذي يعتبر مرفقا حيويا ورئيسيا بالنسبة لهذا البلد لما له من دور تاريخي كصلة وصل تجارية هامة.

وفي بيان صدر اليوم الاربعاء بشأن التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة كارثة تفجير "مرفأ بيروت"، في ختام أعمال دورته العادية "154" التي عقدت برئاسة فلسطين، اكد المجلس الوزاري للجامعة العربية مواصلة دعم لبنان ومساعدته على مواجهة تداعيات هذه الكارثة، داعيا إلى ضرورة كشف ملابسات هذا التفجير ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية إلى مواصلة جهودها في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اللبناني.

وأكد أهمية دور الجامعة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك في تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والإغاثي إلى لبنان والمساهمة الفعالة في إزالة آثار هذه الكارثة وجهود إعادة الإعمار.