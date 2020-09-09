مددت الحكومة الألمانية، اليوم الاربعاء، قرار التحذير من السفر لنحو 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي (منطقة الانتقال الحر شنغن) حتى 30 سبتمبر الجاري، في اطار مساعيها، لمواجهة إنتشار جائحة "كوفيد-19".

و نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر في الحكومة، أنه وفقا لقرار من مجلس الوزراء الألماني سيكون هناك تقييمات مخصصة لكل دولة على حدى، اعتبارا من الفاتح من شهر أكتوبر المقبل.

وأعلنت ألمانيا في 3 جوان الماضي، إلغاء التحذير من السفر السياحي لـ29 دولة أوروبية، اعتبارا من يوم 15 من الشهر ذاته، موضحة أنه يمكن إعادة تفعيل التحذير من السفر لدول أو مناطق معينة إذا زاد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فيها على نحو كبير.

وكانت ألمانيا قد أصدرت تحذيرا من السفر السياحي لأنحاء العالم في 17 مارس الماضي عقب تفشي جائحة كورونا.