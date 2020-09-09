تلقى، اليوم الأربعاء، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، جون كاستيكس.

و جاء في بيان للوزارة الأولى، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : "تلقى الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، السيد جون كاستيكس، حيث تطرق الطرفين إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجلات و كذلك حول التحضير للدورة المقبلة لاجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى".