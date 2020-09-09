استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، الذي رفع له التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم، السيد طارق كور، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الذي رفع له التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة لتفاديها مستقبلا".