سيخضع لاعبو فريق شباب بلوزداد (الرابطة الاولى لكرة القدم) الى عملية الكشف عن فيروس كورونا يوم الأحد المقبل، تحسبا للعودة المحتملة الى التدريبات، والتي لم يتم تحديد بعد تاريخ استئنافها من قبل السلطات، حسب ما علم اليوم الاربعاء من النادي المتوج بلقب البطولة.

وصرح مدير القطب التنافسي للشباب، توفيق قريشي، قائلا "عقدنا اجتماعا مع طبيب الفريق لكي نكون على اتم الاستعداد في حال ما تلقينا الضوء الاخضر للعودة الى التدريبات. سيخضع اللاعبون الى مختلف الاختبارات الطبية من يوم الخميس، بهدف تجهيز الملف المحتمل للعودة الى ممارسة كرة القدم، في حين سيكونون على موعد مع اختبار نزع الدم للكشف عن فيروس كوفيد 19 يوم الأحد، ونحن نضبط كل الأمور سيما من الجانب الطبي".

وتوقفت كل النشاطات والمنافسات الرياضية منذ تاريخ 16 مارس الفارط بسبب تفشي وباء كورونا.

وكلفت الحكومة وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي, لتشخيص الوضعية بالتشاور مع الاتحاديات الرياضية، حول احتمال العودة التدريجية للنشاطات والتظاهرات الرياضية دون جمهور، واستنادا الى البروتوكول الصحي المعمول به في كل اختصاص رياضي, حسب بيان لمصالح الوزير الاول بتاريخ 31 أوت الفارط.

وأضاف المتحدث "نريد تفادي أي شيء مفاجئ لذا فضلنا تحضير عودتنا الى التدريبات مبكرا، والتي نأمل ان تجرى في احسن الظروف".

وفيما يخص التربص التحضيري للموسم المقبل، اوضح قريشي "وضعنا مخططين، الاول حول اجراء كل التربص بأرض الوطن والثاني التنقل الى الخارج، في حال فتح المجال الجوي, وإذا حدث ذلك هناك ثلاث وجهات محتمل ان نجري فيها معسكرنا التحضيري".

وحول "الميركاتو" الصيفي, اكد المدير الفني الوطني السابق ان النادي "سيضم لاعب أو لاعبين اخرين قبل غلق قائمة ملف الاستقدامات, وذلك حسب احتياجات الطاقم الفني" الذي يقوده الفرنسي فرانك دوما.

والى حد الان, ضمن نادي "العقيبة" خدمات اربعة عناصر جديدة ويتعلق الأمر بكل من : زكريا دراوي (من وفاق سطيف)، مختار بلخيثر (من النادي الافريقي التونسي)، المهاجم البلجيكي مايكي نغومبو (غو أهاد ايغلز الهولندي) والحارس توفيق موساوي (من نادي بارادو).

وتم اعلان شباب بلوزداد بطلا "استثنائيا" للموسم الكروي 2019-2020, بعد قرار المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية (فاف) بوضع حد للمنافسة، بسبب تفشي جائحة كورونا، من خلال اعتماد نتائج المشاورات الكتابية التي عرضت على اعضاء الجمعية العامة.