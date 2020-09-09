أشرف والي المدية جهيد موس مساء اليوم الأربعاء على عملية توزيع 50 حافلة نقل مدرسي من نوع هيوانداي لفائدة تلاميذ المناطق النائية ومناطق الظل بـ44 بلدية عبر الولاية تحسبا للدخول المدرسي الجديد.

وكشف ذات المسؤول أثناء شروعه في تسليم هذ الدفعة من الحافلات بأن عدد الموزع منها حتى الساعة بلغ 107 حافلات من أصل 168 حافلة تم آقتناؤها على عاتق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية تنفيذا لبرتامج سطرته وزارته الداخلية عبر ولايات الوطن لتهذيب سبل التمدرس أمام تلاميذ الفئات الهشة وقاطنة مناطق الظل والحد من ظاهرة التسرب المدرسي، بحسب كلمة المسؤول التنفيذي الأول المعين مؤخرا على رأس ولاية المدية، واعدا بالمزيد تمكينا لأبناء تلك المنطق من الإلتحاق بمقاعد الدراسة بآنتظام.