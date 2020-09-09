إنتقد أعضاء المكتب المسير لنادي شبيبة القبائل ،مساء اليوم الأربعاء ، في بيان له نشر عبر صفحة "الفايسبوك" للنادي على موقف أعضاء المكتب الفيدرالي للنادي في ما يخص إستئناف التدريبات كما رد عليه بالتذكير بالخروقات المرتكبة من قبله بسبب قرارته المجحفة في حق "الكناري".



إستهل المكتب المسير لفريق شبيبة القبائل هذا البيان المنشور على صفحة النادي للتواصل الإجتماعي "الفايسبوك" بالقول " من الغير مسؤول أن نبقى صم بكم على خروقات للقوانين من قبل المكتب الفيدرالي الذي إرتكب عدة إنحرافات منها : تأجيل لقاء شباب قسنطينة شبيبة القبائل دون مبرر ، لقاء أتحاد الجزائر شبيبة القبائل دون مبرر ، الوقوف إلى جانب فريق أولمبي المدية في قضيتها أمام فريق شبيبة القبائل ، عدم إتخاذ أي قرار لمعاقبة فريق عين مليلة على ضوء الأحداث الخطيرة التي وقعت في نهاية المباراة ، التسرع في أتخاذ قرار توقيف البطولة الوطنية يوم 29 جويلية مع عدم أخذ بعين الإعتبار اللقاءات العالقة و سكوت لجنة التاديب حول على هذا الموضوع . خرق إرسالية وزارة الشباب و الرياضة التي تمنع تغيير نظام المنافسة.



عدم تطبيق قانون "الكاف" الخاص بفرع الألتزام المادة 8 و وجود قانونين أساسيين للفاف غير متناسبين محرران بالعربية و الفرنسية . في ما يخص بموقف المكتب الفيدرالي من قرار مكتب الشبيبة الخاص بإستئناف التدريبات تحسبا لمختلف المنافسات الكروية التي تنتظر الفريق الموسم المقبل 2020-2021 جاء في ذات الوثيقة " في الوقت الذي كنا ننتظر ان نهنىء و نشجع على التدابير المتخذة منذ ظهور جائحة كوفيد 19 بوقوفنا إلى جانب المواطنين في هذه المحنة من خلال تنظيم مبادرات خيرية و وضع إقامة النادي لإيواء الطاقم الطبي و الشبه طبي فريقنا وجد نفسه معاقب بقرارات لا سند قانوني لها ... هذا ما دفع بإدارة النادي لتوجيه نداءا للسلطات كي تتدخل لوضع حدا لتجاوزات أعضاء المكتب الفيدرالي " مع تذكير مسيري الشبيبة أن إستئناف التدريبات تم وفق ما تنص عليه توجيهات الأطباء و المختصين لأن حسبهم الصحة العامة و صحة اللاعبين أهم شيىء عندهم .