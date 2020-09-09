نشرت رئاسة الجمهورية المقترحات التي تلقتها لجنة صياغة الاقتراحات لمراجعة الدستور من مختلف الفاعلين من المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة والشخصيات الوطنية والمنظمات المهنية والمواطنين والأكاديميين..

ونُشر على الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية "تتمّـة للمهمة المسندة إليها من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بموجب رسالة التكليف المؤرخة في 08 جانفي 2020؛ و بعد نشر النسخة المتضـمّنة مقترحات تعديل الدستور بتاريخ 7 ماي 2020؛ تلقت لجنة صياغة الإقتراحات لمراجعة الدستور مجموعة هائلة من الملفات و المذكرات و عددها(610) واردة من مختلف الفاعلين من المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة والشخصيات الوطنية والمنظمات المهنية والمواطنين والأكاديميين.



وقالت رئاسة الجمهورية أن اللجنة باشرت عملية دراسة المقترحات و أعدّت لهذا الغرض جدولا مفصلا رصدت فيه أسماء و ألقاب كل المشاركين في الإثراء و صفاتهم و/أو إنتماءاتهم ومجمل المقترحات التي وردت منهم إبتداء من الديباجة إلى آخر مادة.



رابط إقتراحات تعديل الدستور



