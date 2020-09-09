أعلن الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة في الوزن الخفيف، عن نهاية وشيكة لمسيرته المهنية.



ونقل موقع rsport.ria عن حبيب البالغ 31 عاما قوله:"في سن الخامسة والثلاثين، من المستحيل التنافس في فئة الوزن الخفيف، أنا لا أرى نفسي على المستوى المهني في سن 35 أو 40، الآن أنا في ذروة قدراتي البدنية ، لكني أدرك أن كل شيء مؤقت".



وتابع:" أود أن أكون استثناء ، لكنني أفهم المخاطر الصحية، خلال مسيرتي المهنية تعرضت للقليل من الضرر، على الرغم من أن الرياضة شديدة الاحتكاك.. في هذا الصدد، كنت محظوظا، وأود أن أنقذ نفسي وألا أكون معاقا في سن 40 أو50 أو60".



ويتحضر البطل الروسي للنزال المرتقب أمام الأمريكي جاستن غايتجي، المقرر إقامته في الـ24 من أكتوبر المقبل ضمن دورة "UFC 254"، في "جزيرة القتال" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.



ويحتفظ حبيب، البطل الحالي لمنظمة UFC بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الإحترافية.