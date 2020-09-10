توقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم االخميس، استمرار تساقط الأمطار الرعدية تكون أحيانا محملة بحبات البرد على عدة ولايات ساحلية وداخلية بوسط وشرق البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه لها على الصفحة الرسمية في "الفايسبوك" أن أمطارا رعدية ستميز بداية من صبيحة نهار اليوم، ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، قسنطينة، ميلة، الطارف ، ڨالمة وسوق أهراس، بومرداس وتيزي وزو وتستمر الأمطار المتوقعة بهذه الولايات إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال.

وفي مرحلة ثانية ستجتاح الأمطار الرعدية المتوقعة بداية من منتصف النهار ولايات أم البواقي، باتنة، خنشلة، بسكرة، الجلفة والمسيلة.

وتتواصل إلى غاية الساعة السادسة مساء (00: 18)، وتكون كمية التساقط معتبرة محليا.