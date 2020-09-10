كشف مدير مجموعة الطاقة الشمسية، بوخالفة يايسي، أن 46 ألف مستثمرة فلاحية غير موصولة بالشبكات الكهربائية.

وقال يايسي في تصريحات للقناة الثالثة، إن مصالحه تعمل منذ فيفري مع الفلاحين والمؤسسات الزراعية للسماح للمستثمرات الفلاحية المتواجدة بعيدا عن الشبكة الكهربائية بالاستفادة من الربط بالطاقة الشمسية، مبرزا أنه يوجد حاليا 46.000 مستثمرة غير موصولة بالشبكات الكهربائية وهو ما يمثل 714.000 هكتار". وتابع "أما المواقع التي يمكن كهربتها بالطاقة الشمسية فتمثل 55 بالمائة من حيث المساحة".

وأكد يايسي أن مجموعته تملك خارطة طريق لمرافقة برنامج الحكومة المتعلق بتنمية الطاقات المتجددة ، موضحا "نملك على مستوى المجموعة ورقة طريق حول المخطط الصناعي المتمثل في الاندماج الوطني في صناعة معدات إنتاج الطاقات المتجددة".

وفي هذا الصدد، أكد أن الاندماج الوطني في هذا المجال أقل من 10 بالمائة وأن مجموعته ترغب في رفعه إلى 25 بالمائة خلال الثلاث سنوات المقبلة. وأضاف "لهذا، نحن نعمل مع مصنعي مزودي الزجاج والألمنيوم والبلاستيك من أجل إنتاج مركبات لصالح الصناعة الشمسية".

وفي حديثه حول الانتقال الطاقوي أكد ذات المسؤول أن هذا الأخير "سيكون محور مشاورات مع مختلف الفاعلين"، مذكرا بوجود "مشاريع تعاني وأنه يتعين اتخاذ إجراءات مستعجلة على المدى القصير". واستشهد في هذا الصدد، بمشاريع متوقفة مثل برنامج لجنة ضبط الكهرباء والغاز لإنتاج 150 ميغاواط، موضحا أن "من بين الحجم المقرر فقط 50 ميغاواط تم انجازها في حين تبقى 100 ميغاواط وعليه نناشد السلطات باستكمالها قبل نهاية العام". ولترقية القطاع، أشار يايسي إلى ضرورة وضع مخطط عمل من طرف الحكومة حول آجال محددة بالتعويل على المؤسسات الصغيرة والجامعيين.