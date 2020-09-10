كشفت خلية الإعلام لأمن ولاية تبسة اليوم عن توقيف شخص بتهمة التهريب والاتجار في الاسلحة والذخيرة.

وبحسب بيان تسلمت "الخبر" نسخة منه فإنه وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبناءات على معلومات وردت إلى فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولاية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة مفادها وجود تحركات مشبوهة لأشخاص يحترفون تهريب وبيع الأسلحة والذخيرة عبر الحدود الوطنية، تمكنت ذات الفرقة في عملية نوعية من توقيف شخص وحجز04 بنادق صيد ومسدس بالإضافة إلى منظار وكمية معتبرة من الذخيرة الحية ومعدات ووسائل تستعمل في تعبئتها.

وبعد استغلال معلومات واردة إلى ذات الفرقة أفضت إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيه وتوقيفه وتفتيش مسكنه المتاخم للحدود الوطنية بالتنسيق مع النيابة المختصة والذي ضبط به4 بنادق واحدة من نوع ايديال والباقي مجهولة النوعية والماركة التجارية دون رقم التسجيل بالإضافة إلى مقبض بندقية صيد بزناده و لواحقه.

كما تم في نفس السياق العثور على سلاح فردي (مسدس) دون رقم تسلسلي به ثلاثة خراطيش صغيرة مجهولة العيار وكمية من الذخيرة ومعدات ووسائل خاصة بتعبئتها متمثلة في 300 خرطوشة صيد عيار 16 ملم وكمية من مادة البارود مقدر وزنها بأكثر من 02 كلغ، بالإضافة إلى 5.5 كلغ من مادة البلدون كروية الشكل (صاشم) و700 ظرف فارغ و 750 كبسولة، ومنظار، ومركبة محملة بخمسة وثلاثين (35) دلو سعة 20 لترا مملوء بمادة البنزين.

ليتم بناء على ذلك تحويل السالف الذكر والمحجوزات إلى مقر أمن الولاية وفتح تحقيق في القضية ، وقد اسفرت إجراءات التقديم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة عن إحالة ملفه لغرفة التحقيق في جلسة السماع الأولي ليصدر أمرا بحبس المشتبه فيه ومواصلة التحقيق للكشف عن بقية أفراد المجموعة وتقديمهم أمام العدالة للمحاكمة.