أقدم شخص في العقد الرابع من عمره، وهو أب لثلاثة أطفال، اليوم الخميس، على وضع حد لحياته، بعدما شنق نفسه بواسطة حبل مستند لغصن شجرة بأحد الحقول بقرية الرحيمات الواقعة ببلدية عين الحجر 17 كلم شمال مقر دائرة عين بسام بولاية البويرة.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" من الملازم الأول يوسف عبدات المكلف بخلية الإعلام والاتصال، فإنه "في حدود الساعة العاشرة و 22 دقيقة تدخلت مصالح الحماية المدنية وحدة عين بسام لتحويل جثة شخص معلق بغصن شجرة بقطعة حبل، حيث تم تحويله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف"، في حين فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادثة .