نظمت صبيحة اليوم الخميس، الفروع النقابية في محطة المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، وقفة احتجاجية سلمية لمطالبة الوزارة المعنية بالتحقيق في نهب عقارات المؤسسة وتحرير بناية في تبسة لانجاز مركز طبي اجتماعي .

وبحسب العمال الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية أمام إدارة المحطة فإن ممتلكات المؤسسة العقارية في الكويف وبئر العاتر وتبسة وحتى مخزن المحطة التجارية لم يسلم من هذه الممارسات .

وتعرضت كلها للنهب والاستيلاء من طرف غرباء عن المؤسسة لاستغلالها كسكنات ومحلات لأغراض مجهولة وأصبحت ممنوعة على العمال والإدارة. وفي تصريح لهشام مسعي ممثلا عن العمال في هذه الوقفة الاحتجاجية فإن الشركاء الاجتماعيين قدموا مقترحا للإدارة لتخصيص عقار تابع للمؤسسة لغرض فتح مركز طبي اجتماعي يستفيد منه العمال والمتقاعدين غير أن العقار المتواجد بمحطة تبسة تم الاستيلاء عليه من طرف غرباء تمت متابعتهم قضائيا من طرف الإدارة في الجزء الأول من المساحة وكانت المفاجأة عندما توسع المتورط في بقية المساحة ولم يول أي اعتبار للقوانين التي تمنع الاستيلاء على الأملاك العمومية دون حسيب آو رقيب ووجه الشركاء الاجتماعيون عدة مراسلات بغرض التحرك العاجل من طرف الجهات المعنية لإخلاء أملاك المؤسسة من الغرباء وحمايتها من النهب المنظم. دون أن تجد أذانا صاغية.