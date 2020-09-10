أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو أن إعادة فتح ملاعب كرة القدم هو "الهدف" مع اقتراب موعد انطلاق البطولات المحلية حول العالم، لكن يجب أن تبقى الصحة هي الأولوية.

وشدد إنفانتينو، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي الأربعاء في روما لمناقشة استئناف المنافسات، حيث ستنطلق البطولة الإيطالية في 19 سبتمبر خلف أبواب موصدة على أن "كرة القدم بدون المشجعين ليست بنفس القيمة، لكن الصحة أكثر أهمية".

وأضاف رئيس الفيفا، الذي كان يقوم بأول رحلة إلى إيطاليا منذ بدء أزمة "كوفيد-19" "من المؤكد أن إعادة فتح الملاعب (أمام الجمهور) هو الهدف، ولكن دون الضغط أو تحديد المواعيد النهائية".