أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، أن أجهزة الأمن تمكنت يوم الثلاثاء من تفكيك خلية "تكفيرية" كانت تُخطط لإقامة "إمارة إرهابية"، جنوب غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، إن جهاز الوقاية من الإرهاب التابع للحرس الوطني (الدرك)، "تمكن يوم الثلاثاء (..) من الكشف عن مخطط يهدف لتركيز إمارة إرهابية في بلدة بئر السعد بمدينة القطار بمحافظة قفصة، جنوب غرب البلاد".

وتابعت إنه " تم إلقاء القبض على ثلاثة تكفيريين عمدوا إلى التأثير على إمام بأحد المساجد في المنطقة بهدف استقطاب الشباب "، مشيرة إلى أنه تم مباشرة قضية عدلية موضوعها "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" بحق الموقوفين.

ويأتي الإعلان عن تفكيك هذه الخلية، بعد ثلاثة أيام من تبني تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) الهجوم الذي استهدف الأحد الماضي دورية أمنية تابعة للحرس الوطني في محافظة "سوسة " الساحلية، والذي أسفر عن مقتل عنصر أمن و إصابة آخر، إلى جانب مصرع ثلاثة إرهابيين.

وعقب ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم القطب (المُجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب التونسي، سفيان السليطي، أن "النيابة العمومية أصدرت أمرا بتوقيف 7 عناصر على علاقة بمنفذي العملية الإرهابية في سوسة"، موضحا في تصريحات صحفية، أن الموقوفين "هم زوجة أحد المنفذين وشقيقا عنصر آخر شارك في الهجوم، إضافة إلى أربعة عناصر على اتصال بمنفذيه".