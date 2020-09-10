فككت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري العاشر بأمن ولاية غليزان جمعية أشرار متكونة من أربعة أشخاص اعتدت على شخص وسرقت مركبته عنوة.

جاءت القضية بناء على مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1548 من قبل أحد المواطنين مفادها تعرضه للاعتداء بواسطة سلاح أبيض متبوع بسرقة مركبته من قبل أربعة أشخاص.

وبعد التحريات التي قامت بها ذات المصالح أفضت إلى تحديد وتوقيف المشتبه فيهم الذين هم محل عدة شكاوي لدى مختلف المصالح لتورطهم في اعتداءات وسرقات مماثلة، أين تم استرجاع المركبة والوثائق محل السرقة وكذا السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء ومفاتيح وأدوات كانت تستعمل في تفكيك المركبات إلى جانب قطع غيار ومبلغ مالي يقدر بـ50500 دينار. وقد قدمت العصابة للعدالة.