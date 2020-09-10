سيحرم 16 ناديا، منها 5 تنشط في الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، من الاستقدامات خلال مرحلة التحويلات الصيفية "الميركاتو"، بسبب الديون المتراكمة عليها، حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس الاتحادية الجزائرية (فاف) على موقعها الرسمي، دون الكشف عن هوية الفرق.

وكشفت الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات أن 12 ناديا من الرابطة الأولى مدانا بمبلغ بـ330 مليون دينار، في حين أن 22 فريقا من الرابطة الثانية (المكونة من هنا فصاعدا من أندية محترفة وهاوية) مدانا بـ694 مليون دينار، يضيف نفس المصدر.

وفي يوليو الفارط، كشف رئيس مديرية مراقبة وتسيير المالية التابعة للفاف، رضا عبدوش، أن 1000 مليار سنتيم هي قيمة العجز المالي لدى أندية الرابطة الأولى في إطار الدراسة التي أجرتها هيئته منذ تنصيبها في أكتوبر 2019. واستنادا إلى حصيلة أولية لذات المديرية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، كشفت الفاف في نوفمبر 2019 عن عجز مالي مقدر بـ740 مليار سنتيم.

وشرع أعضاء مديرية مراقبة وتسيير المالية في عمل أولي على مستوى الـ16 ناديا الذين يشكلون الرابطة الأولى، لمعاينة هذه الفرق، كمرحلة أولى، من النواحي الثلاث: إدارية، المحاسباتية واحترام الاجراءات.

وفي إطار تطوير المناجمنت، دعيت الأندية قبل أيام إلى التوقيع على الاتفاقية الثلاثية تربط الشركة الرياضية، بمكاتب الخبرة وبمديرية مراقبة وتسيير المالية، لنيل شهادة نوعية "إيزو 9001". للتذكير، أمضت عدة أندية من الرابطة المحترفة الأولى، المشكلة من 20، من بينها مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، جمعية عين مليلة، نادي بارادو، نجم مڨرة، اتحاد الجزائر، اتحاد بلعباس وشباب قسنطينة، على هذه الوثيقة، في انتظار توقيع الأندية الأخرى للرابطة الأولى.