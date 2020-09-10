كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع النجم الدولي الجزائري رياض محرز في صفوف مانشستر سيتي ضمن سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

و كشف ذات الموقع، أن إدارة الريال استفسرت عن قيمة محرز الذي ينتهي عقده في 2023، ولكن في نفس الوقت فإن تحرك النادي الملكي نحو "رياض" مرهون بمستقبل غاريث بايل، الذي يأمل الريال التخلص منه ومن راتبه المرتفع، رغم أن النجم الويلزي يريد البقاء حتى وإن كان خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان.