انتقد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول نادي تشيلسي الإنجليزي بعد تعاقداته الضخمة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مدرب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن إنفاق الكثير من المال في سوق الانتقالات، مثلما فعل تشيلسي هذا الصيف، لا يضمن النجاح لأن الأندية عليها بذل الكثير من الجهد في التدريبات لكي يتأقلم الوافدون الجدد.

وأنفق تشيلسي، المملوك للملياردير الروسي رومان أبراهيموفيتش، ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني (.88259 مليون دولار) ليضم تيمو فيرنر وكاي هافرتس وحكيم زياش وبن تشيلويل بينما انضم تياغو سيلفا ومالانغ سار مجانا. واكتفى ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي متفوقا بفارق 33 نقطة على فريق المدرب فرانك لامبارد، بالتعاقد مع الظهير الأيسر قنسطنطينوس تسيميكاس من أولمبياكوس.

وقال كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "نعيش في عالم يحيط به الكثير من الشك في هذه اللحظة، هناك بعض الأندية لا تهتم كثيرا بحالة الشك المحيطة بالمستقبل لأنها مملوكة لدول أو حكومات، نحن ناد مختلف".

وأضاف: "تأهلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل عامين، وفزنا باللقب العام الماضي، وأصبحنا أبطالا للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بسبب الطريقة التي نعمل بها".

ويبدأ ليفربول مشوار الدفاع عن اللقب ضد ليدز يونايتد الوافد الجديد السبت بينما يلتقي تشيلسي مع برايتون آند هوف ألبيون يوم الإثنين.