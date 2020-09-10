كشفت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها، اليوم الخميس، الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية بدون جمهور مع مختلف الإتحاديات الرياضية الوطنية.

وحسب البيان أكدت الوزارة أنه: "طبقا لتعليمات الوزير الأول الذي كلف وزير الشباب والرياضة بدراسة إمكانية الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية بدون جمهور مع مختلف الإتحاديات الرياضية الوطنية ،وبعد المصادقة على البروتوكولات الصحية ذات الصلة من طرف كل من اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا كوفيد 19 والمركز الوطني لطب الرياضة ،

تقرر ما يلي :

1- استئناف التدريبات بالنسبة للاختصاصات الرياضية الجماعية، المعنية بالمنافسات الدولية ابتداء من يوم الأحد 13 سبتمبر 2020

2- استئناف الانشطة الرياضية تحت المائية ابتداء من الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

3- استئناف تدريبات نوادي كرة القدم للرابطة الاحترافية الأولى، كمرحلة أولى ابتداء من يوم الأحد 20 سبتمبر 2020

4- استئناف بطولة الرابطة الاحترافية الأولى لكرة القدم، كمرحلة أولى ابتداء من يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020

تكلف الإتحاديات الرياضية المعنية بالتنسيق مع المركز الوطني لطب الرياضة بالسهر على التنفيذ الصارم للبروتوكولات الصحية المعدة لهذا الغرض.