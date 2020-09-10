توزيع الإصابات الجديدة في كل ولاية
سجلت 272 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.
وسجلت 21 ولاية من حالة 1 إلى 9 حالات وأن 8 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال ال24 ساعة الماضية, في حين أن 19 ولاية لم تسجل أي حالة.
وتتوزع هذه الإصابات الجديدة على الولايات التالية:
- الجزائر: 5141 (+63)
- البليدة: 3754 (+41)
- وهران: 3703 ( + 19)
- سطيف: 3077 ( +9)
- باتنة: 1679 (+23)
- بجاية: 1641 (+6)
- قسنطينة 1576 +10)
- عنابة: 1351 (+17)
- تيبازة: 1306 (+3)
- ورقلة: 1238 (+6)
- بسكرة: 1235 (+1)
- المسيلة: 1235 (+ 9)
- تلمسان: 1182 (+ 0)
- البويرة: 1177 (+ 3)
- الجلفة: 1143 (+1)
- الوادي: 1080 (+4)
- تيزي وزو: 1013 +7)
- تيارت: 929 (+0)
- بومرداس: 913 (+2)
- تبسة: 847 (+ 7)
- جيجل: 827 (+ 13)
- عين الدفلى: 762 (+2)
- المدية: 746 (+ 2)
- مستغانم: 712 (+1)
- الأغواط: 686 (+0)
- أم البواقي: 686 (+4)
- عين تموشنت: 667 (+0)
- سكيكدة: 646 (+ 4)
- أدرار: 631 (+ 0)
- خنشلة: 581 (+ 2)
- قالمة: 493 (+0)
- غرداية: 437 (+ 0)
- برج بوعريريج: 418 (+0)
- سيدي بلعباس: 409 (+1)
- تيسمسيلت: 407 (+ 0)
- ميلة: 385 (+0)
- سوق أهراس: 373 (+1)
- بشار: 348 (+1)
- معـسكر: 327 (+ 0)
- نعامة: 270 (+ 2)
- البيض: 232 (+ 0)
- الطارف: 222 (+ 10)
- غليزان: 206 (+ 0)
- الشلف: 205 (+ 0)
- تندوف: 203 (+0)
- تمنراست: 198 (+ 0)
- إليزي: 131 (+ 0)
- سعيدة: 70 (+ 0)