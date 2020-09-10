توزيع الإصابات الجديدة في كل ولاية

أخبار الوطن
10 سبتمبر 2020 () - ف.ن
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سجلت 272 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وسجلت 21 ولاية من حالة 1 إلى 9 حالات وأن 8 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال ال24 ساعة الماضية, في حين أن 19 ولاية لم تسجل أي حالة.

وتتوزع هذه الإصابات الجديدة على الولايات التالية:

 

-          الجزائر: 5141  (+63)

-          البليدة: 3754  (+41)

-          وهران: 3703 ( + 19)

-          سطيف: 3077 ( +9)

-          باتنة: 1679  (+23)

-          بجاية: 1641  (+6)

-          قسنطينة 1576 +10)

-          عنابة: 1351  (+17)

-          تيبازة: 1306  (+3)

-          ورقلة: 1238  (+6)

-          بسكرة: 1235  (+1)

-          المسيلة: 1235  (+ 9)

-          تلمسان: 1182  (+ 0)

-          البويرة: 1177  (+ 3)

-          الجلفة: 1143  (+1)

-          الوادي: 1080  (+4)

-          تيزي وزو: 1013 +7)

-          تيارت: 929  (+0)

-          بومرداس: 913  (+2)

-          تبسة: 847  (+ 7)

-          جيجل: 827  (+ 13)

-          عين الدفلى: 762  (+2)

-          المدية: 746  (+ 2)

-          مستغانم: 712  (+1)

-          الأغواط: 686  (+0)

-          أم البواقي: 686  (+4)

-          عين تموشنت: 667  (+0)

-          سكيكدة: 646  (+ 4)

-          أدرار: 631  (+ 0)

-          خنشلة: 581  (+ 2)

-          قالمة: 493  (+0)

-          غرداية: 437  (+ 0)

-          برج بوعريريج: 418  (+0)

-          سيدي بلعباس: 409  (+1)

-          تيسمسيلت: 407  (+ 0)

-          ميلة: 385  (+0)

-          سوق أهراس: 373  (+1)

-          بشار: 348  (+1)

-          معـسكر: 327  (+ 0)

-          نعامة: 270  (+ 2)

-          البيض: 232  (+ 0)

-          الطارف: 222 (+ 10)

-          غليزان: 206  (+ 0)

-          الشلف: 205  (+ 0)

-          تندوف: 203  (+0)

-          تمنراست: 198  (+ 0)

-          إليزي: 131  (+ 0)

-          سعيدة: 70  (+ 0)

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