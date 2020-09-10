سجلت 272 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وسجلت 21 ولاية من حالة 1 إلى 9 حالات وأن 8 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال ال24 ساعة الماضية, في حين أن 19 ولاية لم تسجل أي حالة.

وتتوزع هذه الإصابات الجديدة على الولايات التالية:

- الجزائر: 5141 (+63)

- البليدة: 3754 (+41)

- وهران: 3703 ( + 19)

- سطيف: 3077 ( +9)

- باتنة: 1679 (+23)

- بجاية: 1641 (+6)

- قسنطينة 1576 +10)

- عنابة: 1351 (+17)

- تيبازة: 1306 (+3)

- ورقلة: 1238 (+6)

- بسكرة: 1235 (+1)

- المسيلة: 1235 (+ 9)

- تلمسان: 1182 (+ 0)

- البويرة: 1177 (+ 3)

- الجلفة: 1143 (+1)

- الوادي: 1080 (+4)

- تيزي وزو: 1013 +7)

- تيارت: 929 (+0)

- بومرداس: 913 (+2)

- تبسة: 847 (+ 7)

- جيجل: 827 (+ 13)

- عين الدفلى: 762 (+2)

- المدية: 746 (+ 2)

- مستغانم: 712 (+1)

- الأغواط: 686 (+0)

- أم البواقي: 686 (+4)

- عين تموشنت: 667 (+0)

- سكيكدة: 646 (+ 4)

- أدرار: 631 (+ 0)

- خنشلة: 581 (+ 2)

- قالمة: 493 (+0)

- غرداية: 437 (+ 0)

- برج بوعريريج: 418 (+0)

- سيدي بلعباس: 409 (+1)

- تيسمسيلت: 407 (+ 0)

- ميلة: 385 (+0)

- سوق أهراس: 373 (+1)

- بشار: 348 (+1)

- معـسكر: 327 (+ 0)

- نعامة: 270 (+ 2)

- البيض: 232 (+ 0)

- الطارف: 222 (+ 10)

- غليزان: 206 (+ 0)

- الشلف: 205 (+ 0)

- تندوف: 203 (+0)

- تمنراست: 198 (+ 0)

- إليزي: 131 (+ 0)

- سعيدة: 70 (+ 0)